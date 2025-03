Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania divulga nota sobre incêndio com morte na Aldeia Bororo

O Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC) divulgou uma nota, manifestando solidariedade e destacando que “medidas cabíveis estão sendo articuladas diante do grave ataque ocorrido na madrugada desta segunda (31)”.

Conforme noticiado pelo Portal RCN 67, no início da manhã de hoje, equipes policiais foram acionadas para atender uma ocorrência em uma área de retomada indígena, nas imediações da Aldeia Bororo, em Dourados, onde uma residência foi destruída por um incêndio.

No local foram encontrados três corpos carbonizados, entre eles, de uma bebê de um ano.

Nota na íntegra:

O Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC) manifesta profunda solidariedade à comunidade Guarani e Kaiowá do do tekoha Avae’te, localizada no município de Dourados, Mato Grosso do Sul, diante do grave ataque ocorrido na madrugada desta segunda-feira (31).

De acordo com informações recebidas pela pasta, homens armados invadiram o território, efetuaram disparos e incendiaram moradias, forçando os moradores a se refugiarem na mata para preservar suas vidas.

Até o momento, a Polícia Civil do Mato Grosso do Sul confirmou três vítimas fatais: uma mulher de 60 anos, uma outra mulher identificada de 36 anos e seu bebê de um ano de idade.

Na manhã desta segunda-feira, este Ministério, por meio da Chefe de Gabinete do Ministério, Lene Teixeira, da Assessora Especial, Elida Lauris, bem como dos coordenadores-gerais do Programa de Proteção aos Defensores de Direitos Humanos, Comunicadores e Ambientalistas (PPDDH), Igo Martini e Rui Leandro da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, recebeu as lideranças Kaiowá Valdelice Veron e Simon Mendes em Brasília. Durante o encontro, foram ouvidas as denúncias e reivindicações urgentes das lideranças, reafirmando o compromisso do MDHC com o diálogo direto e a escuta dos povos indígenas.

Este episódio de extrema gravidade evidencia mais uma violação aos direitos humanos e ao direito dos povos originários de viverem com dignidade, segurança e paz em seus territórios tradicionais.

Por este motivo, o Ministério dos Direitos Humanos informa que as medidas cabíveis estão sendo articuladas de forma coordenada com os demais ministérios envolvidos, em especial com o Ministério dos Povos Indígenas (MPI), visando garantir a proteção das comunidades e o pleno respeito aos seus direitos constitucionais. Reafirmamos nosso compromisso com a promoção da justiça, da verdade e da dignidade para todos os povos indígenas do Brasil.

Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania