'É um hospital 100% SUS', destaca ministro em visita à Unidade da Mulher e da Criança do HU em Dourados

O Ministro da Educação, Camilo Santana, esteve na tarde desta terça-feira (30), na Unidade da Mulher e da Criança (UMC) do Hospital Universitário em Dourados. Acompanhado de uma comitiva composta por autoridades e funcionários da UFGD, ele visitou a unidade e em seguida também foi até as obras da segunda etapa da UMC.

Em entrevista à imprensa ele destacou a importância do atendimento, da ampliação da UMC e que o espaço é um hospital de ensino e de pesquisa. “Aproveitamos hoje pela manhã para dar a ordem de serviço e agora a tarde viemos visitar essa unidade, a primeira etapa do Hospital da Mulher e da Criança e a segunda etapa, que ainda está em obra. Aliás, conversando com a deputada Camila, que esteve aqui na fundação, comentamos como o prédio está avançando, já está praticamente na última laje. Essa unidade vai ampliar o número de atendimentos, o que é fundamental para o atendimento da região. Lembrando que este é um hospital 100% SUS e também é um hospital de ensino e de pesquisa”, destacou o Ministro.

Pela manhã o Ministro assinou a ordem de serviço para a reforma das clínicas médica, cirúrgica, pediátrica e psiquiátrica, além da implantação da clínica de hemodiálise do HU-UFGD no valor de R$ 17,9 milhões.

A estudante de medicina do quarto ano, Fernanda Julia de Barros, acompanhou a ministro e fez questão que ressaltar a importância dos investimentos. “Tive a oportunidade de falar para o ministro que aqui na UFGD tem estudante e que de fato querem estudar e mudar de vida. Investir aqui vale a pena”, afirmou a jovem que veio do Espírito Santo para estudar na UFGD.