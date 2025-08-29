Ministro da Educação, Camilo Santana deve vir a Dourados no dia 2 de setembro

O ministro da Educação, Camilo Santana, deve desembarcar em Dourados na próxima terça-feira, dia 2, para inaugurar, às 14 horas, o novo prédio da reitoria da Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD), situado no campus Unidade II (Rodovia Dourados-Itahum, km 12). A solenidade faz parte das atividades comemorativas dos 20 anos da instituição de ensino.

Outra agenda prevista é que Camilo Santana irá visitar, às 16 horas, as obras da segunda etapa de construção do Hospital da Mulher e da Criança, além de reformas de clínicas do Hospital Universitário. Para assinar a ordem de serviço da segunda fase das obras do Hospital da Mulher e da Criança, anexo ao HU-UFGD (Hospital Universitário da Universidade Federal da Grande Dourados).

De acordo com o deputado federal Geraldo Resende, que deverá integrar a equipe do ministro, Camilo Santana embarca para Bonito, onde vai participar, à noite, da solenidade de abertura da 49ª Reunião Anual dos Dirigentes das Instituições de Educação Profissional e Tecnológica (Reditec 2025).

Campo Grande

O ministro Camilo Santana deverá permanecer no Estado até quarta-feira (3) quando participará, às 9 horas, de visita às obras do Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian (HUMAP), da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), em Campo Grande.

Ainda na Capital, às 11 horas, Santana fará visita a uma escola da rede estadual, e em seguida, irá almoçar com estudantes. Na parte da tarde (às 14h30) fará a entrega de R$ 30 milhões em imóveis da União para a Educação, no chamado “Pacotão da Educação”.

(Com informações da assessoria)