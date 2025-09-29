Ministro da Educação desembarca em Dourados nesta terça

Está oficialmente confirmada à visita do ministro da Educação, Camilo Santana, que desembarca amanhã em Dourados para compromissos no município. Às 10h30 ele participa da solenidade de inauguração do novo prédio da Reitoria da UFGD (Universidade Federal da Grande Dourados), na Cidade Universitária.

Após o evento, às 14h, o ministro visitará as obras da 2ª etapa da Unidade da Mulher e da Criança (UMC), no Hospital Universitário (HU-UFGD).

A agenda, que inicialmente estava prevista para 2 de setembro, foi adiada devido à convocação do ministro para compromissos oficiais em Brasília na mesma data.

Inauguração

Com 3.015,47 m² de área construída, a nova Reitoria abriga 226 postos de trabalho e 56 salas distribuídas em três pavimentos. O espaço reunirá a Reitoria, as pró-reitorias e setores administrativos, atualmente na Unidade 1, além da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (PROAE), hoje instalada na Unidade 2. A exceção será a Pró-Reitoria de Administração, que ocupará o antigo prédio da Prefeitura Universitária junto com a Superintendência de Infraestrutura. A mudança ocorrerá a partir de outubro, de forma gradual.

O investimento total na obra foi de R$ 11.836.902,49. A construção começou em 2009 com recursos da Lei Orçamentária Anual de 2010 e 2011, além de arrecadação própria da universidade.

Após paralisações, a retomada foi viabilizada em 2023 com emendas parlamentares da bancada de Mato Grosso do Sul, recursos das Leis Orçamentárias de 2024 e 2025 e arrecadação própria, somando R$ 9,8 milhões.

O caminho até a conclusão foi marcado por desafios. Em 2013, após 58% do projeto executado, o contrato com a primeira empresa foi rescindido por descumprimento de prazos. Uma tentativa em 2014 fracassou na licitação, e outra em 2019 não avançou por falta de recursos.

Após 12 anos de paralisação, em 2021 a UFGD contratou uma empresa especializada para elaborar um laudo técnico para avaliar as condições da estrutura e propor soluções. Projetos complementares também foram ajustados com alterações de layouts para atender às necessidades atuais e às normas técnicas. Assim, em 2023, de posse das soluções propostas para o tratamento e reforço da estrutura em concreto armado, a obra foi finalmente retomada com a assinatura do Contrato nº 32/2023 com a empresa Poligonal Engenharia e Construções Ltda., resultando na conclusão da nova sede administrativa.