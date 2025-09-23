Veículos de Comunicação
Início Dourados

Educação

Ministro da Educação virá a Dourados para inaugurar reitoria da UFGD no dia 30

Kátia Kuratone

Em Dourados, a programação de terça-feira (30) terá início às 14h, com a visita às obras da segunda etapa da Unidade da Mulher e da Criança do Hospital Universitário da Universidade Federal da Grande Dourados (HU-UFGD). (Foto: Ricardo Minella)
O ministro da Educação, Camilo Santana, cumpre agenda em Mato Grosso do Sul nos dias 30 de setembro e 1º de outubro, com compromissos em Dourados e Campo Grande. O deputado federal Geraldo Resende (PSDB-MS) acompanhará o ministro da Educação, Camilo Santana, nos compromissos oficiais em Mato Grosso do Sul.

Em Dourados, a programação de terça-feira (30) terá início às 14h, com a visita às obras da segunda etapa da Unidade da Mulher e da Criança do Hospital Universitário da Universidade Federal da Grande Dourados (HU-UFGD).

O projeto prevê R$ 28 milhões em investimentos pelo Novo PAC, com a construção de mais de 3,6 mil m², incluindo 80 leitos, UTI pediátrica e neonatal.

Na sequência, às 16h, será inaugurado o prédio da Reitoria da UFGD, no campus Unidade II. A obra, orçada em R$ 4,8 milhões, estava paralisada há 12 anos e foi retomada pelo Ministério da Educação.

Já na quarta-feira (1º de outubro), a comitiva segue para Campo Grande. A agenda inclui visita à Escola Estadual Lúcia Martins Coelho, entrega de R$ 30 milhões em imóveis da União destinados à Educação e vistoria das obras do Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian (HUMAP-UFMS).

Santana era aguardado para desembarcar no Estado no início de setembro, porém, a agenda acabou suspensa. 

Agenda 

Terça-feira, 30 de setembro – Dourados

14h – Visita às obras da 2ª etapa da Unidade da Mulher e da Criança do HU-UFGD

16h – Inauguração do prédio da Reitoria do campus Unidade II da UFGD

Quarta-feira, 1º de outubro – Campo Grande

10h – Visita à Escola Estadual Lúcia Martins Coelho

14h – Entrega de R$ 30 milhões em imóveis da União para a Educação

16h – Visita às obras do HUMAP-UFMS

