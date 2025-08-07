Ministro da Saúde cancela visita a Dourados

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, cancelou a visita agendada em Dourados neste sábado (9), onde participaria da inauguração do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) Indígena. O serviço está sendo implantado na Missão Evangélica Caiuás, com sede anexa ao Hospital “Porta da Esperança”.

A informação foi divulgada pelos gabinetes dos deputados federais Vander Loubet (PT) e Geraldo Resende (PSDB), que informaram que o cancelamento ocorreu por conta de um pedido de reserva de agenda feito pela Presidência da República.

A assessoria do Ministério da Saúde também confirmou o cancelamento da visita do ministro.

Agenda em Dourados

Alexandre Padilha visitaria o Hospital Universitário da UFGD, após os compromissos no Hospital Regional e a inauguração da base do 1º SAMU Indígena do Brasil, no Hospital da Missão, na Aldeia Jaguapiru, em uma das homenagens ao Dia Internacional dos Povos Indígenas, celebrado no dia da visita (9).

Com exceção da visita ao HU-UFGD, as demais agendas em Dourados estão mantidas com a participação do secretário Weibe Tabeba da Secretaria Especial de Saúde Indígena (Sesai), que representará o Ministério da Saúde na cerimônia, marcada para as 11h, na própria sede do Samu Indígena.

Além da inauguração do serviço de urgência, Tapeba também fará o anúncio da construção de duas Unidades Básicas de Saúde (UBS), que serão implantadas nas aldeias Jaguapiru e Bororó.