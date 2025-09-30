Ministro inaugura reitoria e destaca investimentos em educação

Como parte das comemorações pelos 20 anos da Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD), foi inaugurado na manhã desta terça-feira (30/9), o novo prédio da reitoria da universidade, que reuniu autoridades políticas, entra elas, o ministro da educação, Camilo Santana.

A agenda do ministro em Dourados ainda inclui visita as obras da 2ª etapa da Unidade da Mulher e da Criança (UMC), no Hospital Universitário (HU-UFGD).

“Nós temos R$ 28 milhões investidos no Hospital Universitário. Temos agora, se não me engano, mais R$ 17 milhões também no HU, para reformas das clínicas, ampliação. Vamos licitar a obra de R$ 28 milhões, na Unidade da Mulher e da Criança. Além disso, nós temos também aqui na UFGD, um prédio das Engenharias, que já está licitando. Temos também uma obra do prédio da área da educação. São investimentos, eu acho que dessa ordem vão contar em torno de R$ 60 milhões aqui na Universidade Federal”, afirma Camilo Santana.