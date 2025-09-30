Ministro inaugura reitoria e destaca investimentos em educação

Como parte das comemorações pelos 20 anos da Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD), foi inaugurado na manhã desta terça-feira (30/9), o novo prédio da reitoria da universidade, que reuniu autoridades políticas, entra elas, o ministro da educação, Camilo Santana.
A agenda do ministro em Dourados ainda inclui visita as obras da 2ª etapa da Unidade da Mulher e da Criança (UMC), no Hospital Universitário (HU-UFGD).
“Nós temos R$ 28 milhões investidos no Hospital Universitário. Temos agora, se não me engano, mais R$ 17 milhões também no HU, para reformas das clínicas, ampliação. Vamos licitar a obra de R$ 28 milhões, na Unidade da Mulher e da Criança. Além disso, nós temos também aqui na UFGD, um prédio das Engenharias, que já está licitando. Temos também uma obra do prédio da área da educação. São investimentos, eu acho que dessa ordem vão contar em torno de R$ 60 milhões aqui na Universidade Federal”, afirma Camilo Santana.
A obra, que ficou parada por 13, tem um investimento de mais de R$ 60 milhões do Governo Federal e faz parte do projeto de conclusão de todas as obras inacabadas da pasta da educação no Brasil. Segundo o ministro, já foram mais de 500 construções retomadas e entregues.
“Foram 13 anos de espera para nós retomarmos essa construção. E aqui, esse prédio, é o símbolo da valorização da educação brasileira, da valorização da pesquisa, da extensão, da inovação e da cultura, mas fundamentalmente com respeito a todo o povo brasileiro. Esse prédio não representa apenas uma estrutura física, mas representa a garra de Dourados região que abarca mais de um milhão de pessoas”, ressalta o reitor da UFGD, Jones Dari Goettert.
Conforme o RCN67 informou anteriormente, a solenidade foi marcada por protestos e manifestações do Diretório Central dos Estudantes (DCE) e de membros da Faculdade Intercultural Indígena (Faind). Entre as principais reivindicações está reformas e reestruturações na universidade, aumentos no número de parcelas da bolsa paga pelo MEC e investimento em transporte e pesquisa.