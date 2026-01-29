Veículos de Comunicação
Início Dourados

SAÚDE

Mobilização do Rotary Club resulta em R$ 170 mil em equipamentos para o Samu de Dourados

Kátia Kuratone

O material avaliado em R$ 170 mil foi entregue nesta quinta-feira (29) em uma solenidade acompanhada por profissionais da saúde. (Fotos: A. Frota)
Uma mobilização do Rotary Club Dourados resultou na doação de novos equipamentos que vão reforçar a atuação do Serviço Móvel de Urgência (Samu) no município. O material avaliado em R$ 170 mil foi entregue nesta quinta-feira (29) em uma solenidade acompanhada por profissionais da saúde, lideranças políticas como os vereadores Edson Souza e Laudir Munaretto e pela comunidade.

O Governador do Distrito 4470 do Rotary, Carlos Henrique Pedroso, destacou o propósito da instituição de desenvolver projetos de forma contínua para agregar na qualidade de vida das pessoas e antecipou que outras ações devem ser realizadas em breve. “ O Rotary tem como propósito dar melhor condição de vida para as pessoas e não trabalha sozinho, precisamos da comunidade e hoje estou duplamente feliz por esse momento”, apontou.

Segundo a Prefeitura, os equipamentos irão somar aos investimentos que a gestão já vem fazendo para melhorar ainda mais a atuação do Samu no atendimento ao público. “Essa ação envolve o Rotary, a Associação Amigos do Samu e a Secretaria Municipal de Saúde para somar ao nosso serviço e acrescentar algo que a gestão já tem feito, que é fortalecer o Samu”, enfatizou o médico Otávio Miguel Liston, coordenador do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência de Dourados, referindo-se aos recentes investimentos em novos equipamentos, novos uniformes e a construção de uma nova e moderna sede que está sendo feita ao lado da prefeitura, com investimento total de R$ 4.779.367,55.

“É uma satisfação a gente poder estreitar ainda mais a parceria com o Rotary. Agradecemos por essa importante doação e destacamos também a parceria que temos com a sociedade civil e fico muito feliz de na gestão do prefeito Marçal estar a frente da Secretaria de Saúde”, ressaltou o secretário municipal de Saúde, Márcio Figueiredo.

APARELHOS

Com o novo compressor torácico automático, as manobras de ressuscitação cardiopulmonar (RCP) podem ser realizadas de forma mais padronizada e contínua, aumentando as chances de vida em casos de parada cardíaca.

Já o cardiomax e o ventilador de transporte garantem o acompanhamento preciso dos sinais vitais e suporte respiratório avançado, essenciais para a estabilização de pacientes graves.

O vídeo laringoscópio e as lâminas aprimoram a capacidade de intubação em campo, enquanto os oxímetros de pulso oferecem monitoramento contínuo da oxigenação sanguínea. O suporte para monitor e outros acessórios asseguram que o SAMU esteja preparado para emergências de alta complexidade.

Conforme o coordenador do Samu, Otávio Miguel Liston, a chegada dos itens diminui o tempo de atendimento em vários casos, o que é importante para que a equipe esteja pronta com rapidez para outros possíveis chamados e também diminui o número de ocorrências encaminhadas para unidades de saúde, pois muitos casos poderão ser resolvidos dentro da própria ambulância.

Foram doados os seguintes itens: lâmina Vídeo Laringoscópio MAC 1, lâmina Vídeo Laringoscópio M3D, vídeo Laringoscópio VS10S , lâmina Vídeo Laringoscópio MAC 3 , lâmina Vídeo Laringoscópio MAC 2, oxímetro de Pulso Portátil Modelo H90181980 140 6108 – B100B, oxímetro de Pulso Portátil Modelo H 90181980 140 6108 – B100B , oxímetro de Pulso Portátil Modelo H 90181980 140 6108 – B100B , lâmina Vídeo laringoscópio MAC 4, suporte Monitor Med RAC – SMS 940, cardiomax , ventilador de Transporte Shangrila 510S, compressor Torácico E8 Automático (CPR SYSTEM) e with lithium battery. (Com informações da Assecom)

