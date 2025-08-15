Veículos de Comunicação
Início Dourados

Cartão postal

Monumento ao Colono será revitalizado em Dourados

Kátia Kuratone

O arquiteto e urbanista Luiz Carlos Ribeiro foi o autor do projeto de construção do Monumento ao Colono. (Foto: A. Frota/Assecom)
O arquiteto e urbanista Luiz Carlos Ribeiro foi o autor do projeto de construção do Monumento ao Colono. (Foto: A. Frota/Assecom)

Os trabalhos de limpeza e revitalização do Monumento ao Colono foram iniciados nesta sexta (15) pela equipe da Secretaria Municipal Municipal de Serviços Urbanos (Semsur). A estrutura gigante erguida na Avenida Marcelino Pires, no final do primeiro mandato do então prefeito Braz Melo, em homenagem à Colônia Agrícola Nacional de Dourados (CAND) e ao desenvolvimento da região.

“Vamos iniciar a revitalização lavando com máquinas de alta pressão, depois iremos pintar com as cores de Dourados e instalar iluminação diferenciada”, explicou o prefeito Marçal Filho, que acompanhou o início dos trabalhos.

Autoria do projeto

O arquiteto e urbanista Luiz Carlos Ribeiro foi o autor do projeto de construção do Monumento ao Colono. “Em 1991, a administração municipal teve a iniciativa de prestar a merecida homenagem a uma grandiosa e pouco lembrada página de nossa história, e deu o grande desafio de resumir numa só obra décadas de lutas, trabalho, sofrimentos e glorias de um povo”, explica.

Ele conta que o trabalho procurou reunir fragmentos dessa história, sintetizando-a num marco/monumento que expressasse em si, para as gerações futuras, o que foi o passado de Dourados e região. “O Monumento ao Colono é um marco para não se perder a raiz do desenvolvimento da região. Ele explica que o simbolismo de mãos saindo da terra é uma representação escultural do colono e seu trabalho com braços e mãos e que a obra feita em concreto é como se estivessem retirando do chão o que a terra produz e içando para os céus o fruto deste trabalho representado por lâminas de concreto aparente”, explica.

