Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Dourados

Polícia

Morador de Dourados perde R$ 3,8 mil em pix para golpistas

Kátia Kuratone

O morador procurou a agência bancária e foi orientado a registrar ocorrência policial, confirmando que havia caído em um golpe. (Divulgação/PCMS)
O morador procurou a agência bancária e foi orientado a registrar ocorrência policial, confirmando que havia caído em um golpe. (Divulgação/PCMS)

Após ser vítima de um golpe, um morador de Dourados registrou um boletim de ocorrência na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) informando que teve um prejuízo superior a R$ 3,8 mil.

Segundo a vítima, após receber uma ligação telefônica de uma mulher que se apresentou como representante do Banco Mercantil do Brasil informou que estavam sendo feitos empréstimos indevidos em seu nome e que seria necessário fornecer dados pessoais e bancários para o bloqueio.

Acreditando na versão, a vítima forneceu informações sigilosas, incluindo a senha de sua conta. Logo após a conversa, percebeu que foram realizados três pagamentos via Pix, totalizando R$ 3.805,07, em favor de uma conta no Banco PicPay.

O morador procurou a agência bancária e foi orientado a registrar ocorrência policial, confirmando que havia caído em um golpe. Ele manifestou o desejo de representar criminalmente contra os responsáveis. A Polícia Civil investiga o caso.

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos