Morador de Dourados perde R$ 3,8 mil em pix para golpistas

Após ser vítima de um golpe, um morador de Dourados registrou um boletim de ocorrência na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) informando que teve um prejuízo superior a R$ 3,8 mil.

Segundo a vítima, após receber uma ligação telefônica de uma mulher que se apresentou como representante do Banco Mercantil do Brasil informou que estavam sendo feitos empréstimos indevidos em seu nome e que seria necessário fornecer dados pessoais e bancários para o bloqueio.

Acreditando na versão, a vítima forneceu informações sigilosas, incluindo a senha de sua conta. Logo após a conversa, percebeu que foram realizados três pagamentos via Pix, totalizando R$ 3.805,07, em favor de uma conta no Banco PicPay.

O morador procurou a agência bancária e foi orientado a registrar ocorrência policial, confirmando que havia caído em um golpe. Ele manifestou o desejo de representar criminalmente contra os responsáveis. A Polícia Civil investiga o caso.