Moradora de Dourados cai em golpe de compra pela internet e perde pix de R$ 4 mil

Uma moradora de Dourados registrou um boletim de ocorrência após cair em um golpe durante a compra de um motor de veículo pela internet. Ele procurou a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) e relatou que encontrou um anúncio de venda de um motor de Ford Ka pela internet, que supostamente pertenceria a uma empresa de autopeças sediada em Blumenau (SC).

Após acessar o link e negociar por mensagens com um indivíduo que se apresentou como funcionário da empresa, ela decidiu realizar a compra pelo valor total de R$ 6,5 mil. Segundo o registro policial, a vítima fez o pagamento, sendo um Pix de R$ 4 mil para uma chave supostamente fornecida pela empresa e um TED referente ao valor restante. Os depósitos, porém, tiveram como destinatários pessoas físicas, o que só foi percebido posteriormente.

A mulher desconfiou da negociação, já que não recebeu a nota fiscal referente ao motor, documento que teria sido prometido pelo suposto vendedor. Ao perceber que poderia ser um golpe, ela entrou em contato com sua instituição financeira para contestar os pagamentos e foi orientada a procurar a polícia para registrar a ocorrência.