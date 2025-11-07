Veículos de Comunicação
Moradora de Dourados cai em golpe e perde R$ 59 mil

Kátia Kuratone

Mais um caso de estelionato foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), em Dourados. Desta vez a vítima, uma mulher, relatou ter sido enganada por um golpista que se passou por seu gerente de conta bancária.

Segundo o boletim de ocorrência, nesta sexta (7), por volta das 10h da manhã, a mulher recebeu uma ligação de um número que, segundo ela, era o mesmo utilizado pelo gerente de sua agência bancária.

Na conversa, o suposto funcionário informou que havia sido detectada uma tentativa de fraude em sua conta e que seria necessário alterar o código de segurança do aplicativo bancário para evitar maiores prejuízos.

A vítima contou que acreditou estar falando com um funcionário verdadeiro e seguiu as orientações, fornecendo o código solicitado. Em seguida, o golpista afirmou que havia ocorrido um empréstimo indevido de mais de R$ 130 mil e que seria preciso fazer uma “devolução” para regularizar a situação.

Conforme o registro policial, a mulher foi instruída a realizar uma transferência via Pix de R$ 59 mil para uma conta de outra agência em nome de uma terceira pessoa. Após a transação, ela tentou novo contato com o suposto gerente, mas não obteve resposta.

Desconfiada, a vítima foi até sua agência bancária e, ao conversar com funcionários, descobriu que havia caído em um golpe. O banco confirmou que não havia qualquer empréstimo indevido em sua conta e orientou a cliente a registrar ocorrência policial.

O caso foi registrado como estelionato e será investigado pela Polícia Civil.

