Morre mulher que foi espancada por 5 dias pelo companheiro

Uma mulher de 40 anos é a 12ª vítima de feminicídio registrada Mato Grosso do Sul em 2025. Graciane de Sousa Silva, morreu neste domingo (25) após passar quatro dias internada em estado grave no Hospital Regional de Nova Andradina.

Segundo as informações policiais, Graciane teria sido agredida por cinco dias seguidos, de 17 a 21 de maio, pelo companheiro, José Robério Viana de Souza, com quem convivia há sete anos, no município de Angélica. No dia 21, devido à gravidade dos ferimentos, ela procurou atendimento na unidade da Associação Beneficente de Angélica (ABA), que acionou a Polícia Civil.

A vítima foi transferida para Nova Andradina, ela sofreu diversos chutes na barriga, ombros e costas, sendo resgatada pelo proprietário do imóvel alugado onde morava com o agressor. onde acabou não resistindo.

Ainda de acordo com a polícia, devido à gravidade dos ferimentos, não foi possível colher mais detalhes em depoimento. No dia 22 José Robério se apresentou espontaneamente à polícia e negou as acusações. Com a morte da vítima neste domingo, a polícia solicitou à Justiça a prisão temporária do suspeito.