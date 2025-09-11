Motoboy é preso acusado de perseguir e violentar mulheres em Dourados

Uma operação conjunta do Setor de Investigações Gerais (SIG) e da Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) resultou na prisão de um motoboy nesta quinta-feira (11) em Dourados. Ele é acusado de perseguir e violentar mulheres em diferentes bairros da cidade.

A investigação começou após o acusado cometer estupro contra uma jovem no bairro Jardim Dubai, região do Jardim Guaicurus. O crime teria ocorrido na última terça-feira (9), quando a vítima seguia de bicicleta para casa e foi abordada por um indivíduo em uma motocicleta.

Segundo a polícia, o homem, que ainda não teve o nome divulgado, foi identificado após uma série de denúncias de estupro e tentativa de estupro registradas nos bairros Jardim Guaicurus, Esplanada e Jardim Dubai. Durante o depoimento, o suspeito confessou os crimes.

As investigações contaram com a análise de imagens de câmeras de segurança, que ajudaram a polícia a rastrear e localizar o acusado. Em vídeos que circulam nas redes sociais, é possível ver o motoboy seguindo uma ciclista, cena que reforçou as denúncias e contribuiu para a prisão.

Ele foi autuado na DAM e permanece preso. A Polícia Civil segue apurando se o homem pode estar envolvido em outros casos semelhantes na cidade.