Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Dourados

Acidente Fatal

Motociclista de 23 anos que morreu em acidente voltava de Douradina

Kátia Kuratone

Van que atingiu a motocicleta onde estavam Isaque e Danilo. (Foto: Leandro Holsbach)
Van que atingiu a motocicleta onde estavam Isaque e Danilo. (Foto: Leandro Holsbach)

O jovem de 23 anos, Isaque Faustino Pegorari era o motociclista que pilotava a moto atingida pela Van na noite desta segunda-feira (27), na rodovia MS-379, em frente ao presídio semiaberto de Dourados. Ele voltava para casa após, visitar a irmã em Douradina – que fica a 40 km de Dourados.

Isaque pilotava uma Honda Titan e tinha como carona o amigo Danillo Henrique da Silva Rodrigues, também de 23 anos. Os dois seguiam em direção a Dourados quando foram atingidos por uma Van de transporte de passageiros, que trafegava no sentido contrário.

Com o impacto, Isaque morreu ainda no local. Danillo foi socorrido em estado grave por uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e permanece internado no Hospital da Vida.

O motorista da van, que não teve o nome divulgado, deverá responder por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. A Polícia Civil segue com investigações para apurar as circunstâncias do acidente.

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos