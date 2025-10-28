Motociclista de 23 anos que morreu em acidente voltava de Douradina

O jovem de 23 anos, Isaque Faustino Pegorari era o motociclista que pilotava a moto atingida pela Van na noite desta segunda-feira (27), na rodovia MS-379, em frente ao presídio semiaberto de Dourados. Ele voltava para casa após, visitar a irmã em Douradina – que fica a 40 km de Dourados.

Isaque pilotava uma Honda Titan e tinha como carona o amigo Danillo Henrique da Silva Rodrigues, também de 23 anos. Os dois seguiam em direção a Dourados quando foram atingidos por uma Van de transporte de passageiros, que trafegava no sentido contrário.

Com o impacto, Isaque morreu ainda no local. Danillo foi socorrido em estado grave por uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e permanece internado no Hospital da Vida.

O motorista da van, que não teve o nome divulgado, deverá responder por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. A Polícia Civil segue com investigações para apurar as circunstâncias do acidente.