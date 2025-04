Motociclista é derrubado em perseguição e acaba detido por direção perigosa

Um motociclista foi detido após se envolver em um sinistro de trânsito durante uma tentativa de abordagem por agentes de fiscalização. O incidente ocorreu no Jardim Água Boa, em Dourados, nesta terça-feira (1).

Segundo o boletim de ocorrência, a guarnição da Polícia Militar foi acionada para atender à ocorrência de queda de motocicleta. No local, constatou-se que se tratava de uma colisão entre a moto e um veículo oficial do Detran/MS (Departamento de Trânsito do Mato Grosso do Sul).

Um vídeo divulgado nas redes sociais mostra quando o carro oficial bate na moto e derruba o motociclista, que havia sido inicialmente abordado na Avenida Presidente Vargas, mas desrespeitou a ordem de parada e iniciou uma fuga pelas ruas da cidade até o ponto do acidente.

Durante a perseguição, segundo a polícia, o condutor cometeu diversas infrações de trânsito, incluindo direção perigosa, avanço de sinal, circulação na contramão e ameaça a pedestres.

O motociclista sofreu escoriações pelo corpo e foi atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Após verificação dos dados da motocicleta, foi constatada uma restrição criminal em seu registro.

Diante dos fatos, o motociclista recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac).