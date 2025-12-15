Veículos de Comunicação
Motoqueiros são presos levando drogas do MS para o Paraná

Jhonatan Xavier

Os materiais apreendidos, avaliados em aproximadamente R$ 450 mil / Foto: PMMS/Reprodução
Dois jovens de 18 e 28 anos foram presos neste sábado (13), por policiais militares do DOF (Departamento de Operações de Fronteira), transportando 42 quilos de skunk e 10 quilos de maconha, em duas motos paraguaias, na Rodovia BR-487, região de Itaquiraí, cidade a 184 km de Dourados.

De acordo com as informações policiais, a ação aconteceu durante um bloqueio na rodovia, zona rural do município, quando os militares visualizaram as duas motocicletas, que saiam de uma estrada vicinal. Ao perceberem a presença do DOF, os suspeitos realizaram manobra brusca e tentaram fugir por uma área de cana-de-açúcar.

Após acompanhamento por cerca de um quilômetro, os policiais abordaram os homens. Durante vistoria foram localizadas, nas bolsas e mochilas, diversos tabletes de maconha e volumes de skunk.

Questionados, os autores informaram que pegaram as drogas em Amambai e levariam ao Estado do Paraná, onde cada um receberia mil reais pelo transporte.

Os materiais apreendidos, avaliados em aproximadamente R$ 450 mil, foram encaminhados à Delegacia da Polícia Civil em Itaquiraí.

