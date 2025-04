FRONTEIRA COM O PARAGUAI

Policial aposentado é morto em frente de casa na fronteira

Um homem de 53 anos, identificado como Tomás Lopez, um policial aposentado do Paraguai, foi executado a tiros por volta das 19h esta segunda-feira (21), no distrito de Yby Yaú, a pouco mais de 100 quilômetros de Ponta Porã, na fronteira entre Brasil e Paraguai. Segundo as informações policiais, Tomás foi baleado no interior do […]