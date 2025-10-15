Motorista de Dourados é identificado em acidente fatal na BR-163

A polícia identificou a vítima de um acidente registrado nesta terça-feira (14), na Rodovia BR-163, entre Caarapó e Juti, como Paulo Edson Silva Lunas, de 55 anos, ele residia em Dourados e trafegava sentido à região de Juti quando, por volta das 15h30, saiu repentinamente da pista e tombou.
Segundo as informações policiais, um outro motorista que seguia seguia em uma caminhonete logo atrás, relatou que o veículo saiu da pista, sem indícios de frenagem ou tentativa de correção.
A cabine foi completamente esmagada, impedindo qualquer tentativa de resgate, Paulo morreu no local.
O caso segue em investigação para apurar as causas do acidente. A primeira hipótese é que ele tenha dormido ao volante.