Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Dourados

Trânsito

Motorista envolvido em acidente fatal na avenida Dom Redovino é transferido para penitenciária

Kátia Kuratone

Ele foi autuado por homicídio culposo na direção de veículo automotor, embriaguez ao volante e racha. (Foto: Osvaldinho Duarte)
Ele foi autuado por homicídio culposo na direção de veículo automotor, embriaguez ao volante e racha. (Foto: Osvaldinho Duarte)

O jovem de 18 anos, Felipe Matheus Araújo Neres, foi transferido para a PED (Penitenciária Estadual de Dourados) nesta segunda-feira (20). Ele estava preso desde sábado (18), na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário).

Segundo a polícia, Felipe era o condutor do Honda Fit envolvido no grave acidente que matou Henrique Cardoso Salmazo, de 17 anos, na noite de sexta-feira (17), na Avenida Dom Redovino, em Dourados. Outros três jovens, de 17, 19 e 20 anos, também estavam no veículo e sofreram escoriações e ferimentos leves.

Felipe foi preso em flagrante logo após o acidente e, após receber atendimento médico, foi levado à Depac, onde optou por permanecer em silêncio durante o depoimento. Ele foi autuado por homicídio culposo na direção de veículo automotor, embriaguez ao volante e racha.

Com a conversão da prisão em flagrante em preventiva, o jovem permanece agora sob custódia na Penitenciária Estadual de Dourados, enquanto a polícia segue com as investigações sobre as circunstâncias do acidente.

Tragédia

De acordo com o boletim de ocorrência, o carro trafegava em alta velocidade quando colidiu violentamente contra um muro. O impacto foi tão forte que Henrique foi arremessado para fora do veículo. Ele chegou a ser socorrido por equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), mas não resistiu aos ferimentos.

No carro, os policiais encontraram 19 latas de cervejas, duas já consumidas, além de uma lata de energético e uma garrafa de whisky. Há suspeitas de que o grupo participava de um racha na avenida, o que motivou a inclusão da acusação de competição não autorizada em via pública.

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos