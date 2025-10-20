Motorista envolvido em acidente fatal na avenida Dom Redovino é transferido para penitenciária

O jovem de 18 anos, Felipe Matheus Araújo Neres, foi transferido para a PED (Penitenciária Estadual de Dourados) nesta segunda-feira (20). Ele estava preso desde sábado (18), na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário).

Segundo a polícia, Felipe era o condutor do Honda Fit envolvido no grave acidente que matou Henrique Cardoso Salmazo, de 17 anos, na noite de sexta-feira (17), na Avenida Dom Redovino, em Dourados. Outros três jovens, de 17, 19 e 20 anos, também estavam no veículo e sofreram escoriações e ferimentos leves.

Felipe foi preso em flagrante logo após o acidente e, após receber atendimento médico, foi levado à Depac, onde optou por permanecer em silêncio durante o depoimento. Ele foi autuado por homicídio culposo na direção de veículo automotor, embriaguez ao volante e racha.

Com a conversão da prisão em flagrante em preventiva, o jovem permanece agora sob custódia na Penitenciária Estadual de Dourados, enquanto a polícia segue com as investigações sobre as circunstâncias do acidente.

Tragédia

De acordo com o boletim de ocorrência, o carro trafegava em alta velocidade quando colidiu violentamente contra um muro. O impacto foi tão forte que Henrique foi arremessado para fora do veículo. Ele chegou a ser socorrido por equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), mas não resistiu aos ferimentos.

No carro, os policiais encontraram 19 latas de cervejas, duas já consumidas, além de uma lata de energético e uma garrafa de whisky. Há suspeitas de que o grupo participava de um racha na avenida, o que motivou a inclusão da acusação de competição não autorizada em via pública.