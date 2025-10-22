Motorista envolvido em acidente fatal na avenida Dom Redovino em Dourados deve responder em liberdade

O jovem Felipe Matheus Araújo Neris, de 18 anos, condutor do Honda Fit envolvido no acidente fatal na Avenida Dom Redovino em Dourados, recebeu liberdade concedida pelo juiz Alexandre Corrêa Leite, do TJMS (Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul)

Com a liminar, Felipe Matheus Araújo Neris, que estava na PED (Penitenciária Estadual de Dourados), deve ser colocado em liberdade e permanecer solto, monitorado por tornozeleira eletrônica. A decisão vale pelo menos até o julgamento do mérito do habeas corpus.

Felipe foi transferido para a PED (Penitenciária Estadual de Dourados) na segunda-feira (20). Ele estava preso desde sábado (18), na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário).

Segundo a polícia, Felipe era o condutor do Honda Fit envolvido no grave acidente que matou Henrique Cardoso Salmazo, de 17 anos, na noite de sexta-feira (17), na Avenida Dom Redovino, em Dourados. Outros três jovens, de 17, 19 e 20 anos, também estavam no veículo e sofreram escoriações e ferimentos leves.

Felipe foi preso em flagrante logo após o acidente e, após receber atendimento médico, foi levado à Depac, onde optou por permanecer em silêncio durante o depoimento. Ele foi autuado por homicídio culposo na direção de veículo automotor, embriaguez ao volante e racha.