Início Dourados

TRÁFICO

Motorista foge e abandona veículo carregado com maconha

Jhonatan Xavier

Entorpecente totalizou 353 kg. / Foto: BPMRv/Reprodução
Entorpecente totalizou 353 kg. / Foto: BPMRv/Reprodução

Uma equipe do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR) do Batalhão de Polícia Militar Rodoviária (BPMRv) apreendeu uma grande carga de maconha na tarde desta quarta-feira (26), durante patrulhamento e ações de fiscalização na Rodovia MS-289. A ação aconteceu após o condutor de um veículo GM/Astra fugir da abordagem e abandonar o automóvel em área de mata.

Segundo as informações policiais, os militares realizavam fiscalização no trecho Coronel Sapucaia x Amambai quando deram ordem de parada a dois veículos. Um deles, o Astra vermelho, retornou bruscamente e iniciou fuga. A equipe acompanhou o veículo, que adentrou uma mata às margens da rodovia. O condutor fugiu a pé e não foi localizado.

No interior do automóvel, a equipe encontrou diversos fardos de maconha. Após pesagem, o entorpecente totalizou 353 kg.

O veículo, que não possuía restrição criminal, e a droga foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Amambai para as providências legais.

O prejuízo total ao crime foi estimado em R$ 726.000,00.

