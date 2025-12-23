Motorista foge e abandona veículo furtado com mais de 1 ton de maconha

Durante bloqueio policial realizado por militares do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) na Rodovia MS-162, na região da Picadinha, em Dourados, um veículo MMC Outlander foi recuperado, carregado com 1,1 mil quilos de maconha.

Segundo as informações policiais, os militares deram ordem de parada ao condutor do veículo. O motorista desobedeceu à ordem, fugindo e abandonando o automóvel em uma lavoura às margens da pista. Buscas foram realizadas na região, mas nenhum suspeito foi localizado.

No interior do veículo foram encontrados diversos tabletes de maconha. Durante checagem, os policiais constataram que as placas afixadas eram falsas e que o veículo havia sido furtado na cidade de São Paulo (SP).

Ainda conforme as informações, a droga e o veículo, avaliados em aproximadamente R$ 2,2 milhões, foram encaminhados à Defron (Delegacia Especializada em Repressão aos Crimes de Fronteira), em Dourados.