Motorista que fugiu em alta velocidade na BR-463 foi preso em Dourados pela PRF

URGENTE

Com estoque baixo Hemosul atende neste sábado em Dourados

Com estoques baixos, o Hemosul de Dourados segue com as campanhas para reforçar as doações de sangue e abre em horário especial neste sábado, 26 de julho, das 7h às 12h. Todos os tipos sanguíneos são necessários, entretanto, a demanda de maior urgência é para os tipos O positivo e O negativo. Segundo as informações […]