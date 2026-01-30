Motorista voltava do trabalho quando atravessou canteiro central e provocou colisão na BR-163 em Dourados

O motorista envolvido no acidente que terminou com o veículo em chamas na manhã desta sexta-feira (30), na BR-163, em Dourados, havia trabalhado durante a madrugada antes de pegar a estrada. O jovem, de 24 anos, conduzia um Corsa que pegou fogo com a batida.

O rapaz é funcionário de uma usina e teria saído direto do trabalho, após cumprir turno noturno. Com a força da batida, o Corsa pegou fogo. O motorista foi socorrido e encaminhado a um hospital particular, onde recebeu atendimento médico. Apesar dos ferimentos, ele não corre risco de morte.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o condutor seguia no sentido Caarapó–Dourados quando perdeu o controle da direção. O carro atravessou o canteiro central entre o Trevo da Bandeira e o Trevo da Embrapa e bateu contra um Fiat Palio branco, que capotou após o impacto.

O condutor do Fiat Palio também foi atendido por equipes de resgate e levado ao Hospital da Vida, com ferimentos leves.

Congestionamento

O Corpo de Bombeiros atuou no combate às chamas. Durante o atendimento, a rodovia ficou totalmente interditada por cerca de 25 minutos, o que causou congestionamento no trecho. Em seguida, o tráfego foi liberado.

Os dois veículos foram removidos pela concessionária Motiva Pantanal e encaminhados ao pátio da PRF, onde permanecem à disposição dos proprietários.