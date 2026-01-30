Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Dourados

Acidente com incêndio

Motorista voltava do trabalho quando atravessou canteiro central e provocou colisão na BR-163 em Dourados

Kátia Kuratone

Os dois veículos foram removidos pela concessionária Motiva Pantanal e encaminhados ao pátio da PRF, onde permanecem à disposição dos proprietários. (Foto: Reprodução/Sidnei Bronka)
Os dois veículos foram removidos pela concessionária Motiva Pantanal e encaminhados ao pátio da PRF, onde permanecem à disposição dos proprietários. (Foto: Reprodução/Sidnei Bronka)

O motorista envolvido no acidente que terminou com o veículo em chamas na manhã desta sexta-feira (30), na BR-163, em Dourados, havia trabalhado durante a madrugada antes de pegar a estrada. O jovem, de 24 anos, conduzia um Corsa que pegou fogo com a batida.

O rapaz é funcionário de uma usina e teria saído direto do trabalho, após cumprir turno noturno. Com a força da batida, o Corsa pegou fogo. O motorista foi socorrido e encaminhado a um hospital particular, onde recebeu atendimento médico. Apesar dos ferimentos, ele não corre risco de morte.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o condutor seguia no sentido Caarapó–Dourados quando perdeu o controle da direção. O carro atravessou o canteiro central entre o Trevo da Bandeira e o Trevo da Embrapa e bateu contra um Fiat Palio branco, que capotou após o impacto.

O condutor do Fiat Palio também foi atendido por equipes de resgate e levado ao Hospital da Vida, com ferimentos leves.

Congestionamento

O Corpo de Bombeiros atuou no combate às chamas. Durante o atendimento, a rodovia ficou totalmente interditada por cerca de 25 minutos, o que causou congestionamento no trecho. Em seguida, o tráfego foi liberado.

Os dois veículos foram removidos pela concessionária Motiva Pantanal e encaminhados ao pátio da PRF, onde permanecem à disposição dos proprietários.

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos