Movimento de Rua começa em Dourados para impulsionar comércio local

Dourados recebe nesta quarta-feira (18) o “Movimento de Rua”, iniciativa do Sebrae/MS que busca impulsionar o comércio local por meio de ações coletivas e consultorias gratuitas. Mais de 50 colaboradores do Sebrae, entre consultores e técnicos, seguem por 11 ruas da cidade, que abrangem mais de 2 mil comércios.

A proposta é apoiar pequenos empreendedores de ruas com vocação comercial, promovendo melhorias não só dentro das lojas, mas também no entorno, com foco em engajamento, identidade local e experiência para o consumidor. Os consultores distribuem um kit de boas-vindas e um QR Code para os comerciantes ingressarem em grupos de WhatsApp, onde serão compartilhadas informações, convites para eventos e oportunidades de capacitação.

Marcus Faria, gerente da Regional Sul do Sebrae/MS, foi o entrevistado do Programa Microfone Aberto e falou mais sobre o projeto. As ruas escolhidas foram para receber o “Movimento de Rua” são: José Roberto Teixeira, Vereador Vitório José Pederiva, Lindalva Marquês Ferreira, Hayel Bon Faker, Esplanada, Fernando Ferrari, Filomeno João Pires, Álvaro Brandão, Rosemiro Rodrigues Vieira, além das regiões da Vila São Pedro e Monte Alegre.

Confira a entrevista na íntegra: