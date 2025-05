Segundo o Núcleo de Medicina Legal, os materiais biológicos são armazenados em freezers e, quando possível, enviados para outros municípios. A deficiência compromete investigações criminais, inclusive em casos graves, como suspeitas de envenenamento. O andamento do processo depende do estado do MP e sua fiscalização da construção do Centro de Polícia Científica em Dourados.

A medida busca garantir o cumprimento de uma sentença judicial que obriga o Estado a instalar o Instituto de Análise Laboratorial Forense. A unidade será essencial para a realização de exames periciais na região sul do Mato Grosso do Sul.

A 10ª Promotoria de Justiça de Dourados (MS) instaurou um procedimento administrativo para acompanhar o andamento das obras do Centro de Polícia Científica em Dourados. O MP fiscaliza construção do Centro de Polícia Científica em Dourados para garantir que tudo transcorra dentro dos prazos estabelecidos.

O empresário e ourives, José Wender Machado, proprietário da Ouro e Charme Joias, foi o entrevistado do quadro Vitrine de Negócios desta terça-feira, no Programa Microfone Aberto. Ele conta como começou seu negócio próprio, atendendo em seu apartamento, até chegar à loja física, recém inaugurada em Dourados. O empresário também fala da rotina de trabalho, […]

Na manhã desta segunda-feira (5), o O Sindicato Rural de Dourados promoveu um encontro na manhã da última segunda-feira (5), com entidades empresariais, jurídicas e governamentais para discutir os avanços e impactos da Rota Bioceânica. O projeto, que conecta Porto Murtinho a Carmelo Peralta (Paraguai) e segue até os portos do Chile, promete transformar a […]

A decisão previa ainda soluções provisórias, como convênios com universidades ou laboratórios privados. O Estado recorreu, mas o Tribunal de Justiça manteve a sentença, que transitou em julgado em dezembro de 2022.

Governo assinou convênio, mas obra não começou

Em resposta à decisão judicial, o governo estadual firmou um Termo de Fomento com a Fundação de Apoio à Pesquisa (Fapec), no valor de R$ 9,7 milhões. O objetivo é viabilizar o Centro de Polícia Científica em Dourados.

Uma empresa foi contratada para elaborar os projetos executivos, que foram aprovados pela Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul). No entanto, as obras ainda não começaram e o MP fiscaliza construção do Centro de Polícia Científica em Dourados para averiguar o motivo.

MP cobra informações sobre licitação e orçamento

Diante da paralisação, o promotor de Justiça Amílcar Araújo Carneiro Júnior solicitou esclarecimentos ao governo do Estado. Ele quer saber quais providências foram tomadas após a aprovação do projeto, qual a fonte orçamentária prevista e em que fase está o processo licitatório. O prazo para resposta é de até 20 dias úteis.

Obra é fundamental para a justiça criminal na região

O procedimento administrativo aberto pelo Ministério Público reforça a atuação extrajudicial do órgão em defesa dos direitos fundamentais. O funcionamento do Centro de Polícia Científica em Dourados deve fortalecer a produção de provas técnicas e combater a impunidade na região, motivo pelo qual o MP fiscaliza construção do Centro de Polícia Científica em Dourados com rigor.