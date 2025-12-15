MPMS abre investigação sobre falhas no saneamento de Dourados

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), por meio da 16ª Promotoria de Justiça de Dourados, instaurou um procedimento preparatório para apurar irregularidades graves atribuídas à concessionária responsável pelo abastecimento de água e serviços de saneamento básico no município. A investigação foi motivada por denúncias de moradores e da própria Câmara Municipal, que relatam falhas sistemáticas na prestação do serviço público essencial.

Segundo o MPMS, as manifestações enviadas tanto por população, quanto por vereadores, apontam interrupções prolongadas no fornecimento de água, que em alguns casos chegaram a durar até cinco dias consecutivos, afetando residências, comércios, escolas e unidades de saúde. Um episódio emblemático ocorreu em maio deste ano, quando o rompimento de uma adutora no Rio Dourados deixou diversos bairros sem abastecimento, gerando transtornos significativos à população.

Além das falhas no serviço de água, as denúncias destacam a deterioração da infraestrutura urbana. Relatos e registros fotográficos indicam que ruas recentemente recapeadas foram abertas para intervenções técnicas e não receberam recomposição adequada. Entre os problemas observados estão acabamento superficial, desníveis, ausência de compactação e recuperação demorada das vias, criando buracos, poças d’água e riscos à segurança de motoristas e pedestres.