MPMS investiga derramamento de 460 litros de ácido sulfúrico em Ivinhema

O derramamento de 460 litros de ácido sulfúrico diretamente no solo, na rodovia BR-376, no município de Ivinhema – que fica a 120 km de Dourados está sendo investigado pelo Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), por meio da 2ª Promotoria de Justiça de Ivinhema.

Segundo o MPMS, o incidente foi causado por uma empresa de produtos químicos e o vazamento teria ocorrido após o rompimento de uma válvula no duto de abastecimento de uma carreta.

De acordo com o relatório de fiscalização da Polícia Militar Ambiental (PMA), o derramamento ocorreu em 28 de novembro de 2025, por volta das 10h. A substância atingiu o solo devido a uma falha na válvula do duto de abastecimento do tanque no reboque de uma carreta pertencente à empresa. Por conta da infração, a empresa foi autuada pela PMA com uma multa de R$ 9,2 mil.

O Promotor de Justiça Allan Thiago Barbosa Arakaki, titular da 2ª Promotoria de Justiça de Ivinhema, determinou o cumprimento de diligências para elucidar os fatos. Entre as medidas, está a solicitação de perícia técnica a ser realizada pelo Secretaria de Desenvolvimento de Apoio às Atividades de Execução (Daex) do MPMS, que deverá verificar a extensão da contaminação do solo, a gravidade do dano e a necessidade de medidas reparatórias in natura ou indenizatórias.

Além da esfera civil, o MPMS oficiou a Delegacia de Polícia Civil de Ivinhema para a instauração de inquérito policial, visando a apurar a possível prática do crime de poluição. O inquérito civil segue em tramitação para verificar se as medidas adotadas pela empresa foram suficientes para a recuperação total da área degradada ou se novas ações serão necessárias para garantir a proteção do meio ambiente. (Com informações do MPMS)