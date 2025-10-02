'MS e Paraguai são protagonistas na produção de proteína animal', diz presidente Peña

Em visita histórica ao Mato Grosso Sul, nesta quinta-feira (2/10), o presidente do Paraguai Santiago Peña, acompanhado do Governador Eduardo Riedel (PP) visitou a fábrica da JBS/Seara em Dourados. A agenda a convite da empresa, contou com a presença de Wesley Batista, acionista da J&F e membro do Conselho de Administração da JBS e de Gilberto Tomazoni, CEO Global da JBS, além da comitiva de 40 pessoas que acompanham o presidente paraguaio na passagem pelo Estado.

Riedel e Penã vieram de Porto Murtinho e chegaram por volta das 14 horas na unidade, onde almoçaram e por volta das 15h fizeram pronunciamentos à imprensa.

Santiago Peña fez questão de ressaltar a força da produção dos países da América do Sul e claro, do Brasil e do Paraguai.

“A nossa região é o maior produtor de proteína do mundo. E somos nós que temos que dizer para onde a nossa proteína vai, qual é a cota para a Europa, qual a cota para Ásia, qual é a cota para a América do Norte, porque o mundo não tem a capacidade de abastecer e fornecer alimento para todos, se não tiver a proteína que é produzida da nossa região, que é a região do Brasil, do Paraguai, do Uruguai e da Argentina”, afirmou Penã em seu discurso.

Em tom de brincadeira, ele provocou o CEO da JBS por ter feito o convite para visitar uma fábrica de frango, mas levando a comitiva à fábrica de porco. “Agora vocês vão avançar com o frango, mas começar com porco”, brincou e completou: “A JBS tem a capacidade de compreender o sonho do povo paraguaio, o sonho do governo do Paraguai, o que estamos planejando. O Paraguai já vem crescendo desde 20 anos atrás, trabalhando em silêncio, arrumando a casa, com políticas fiscais a longo prazo, taxas de juros, grau de investimentos, mas hoje queremos avançar e dobrar a economia do Paraguai nos próximos 10 anos e nós achamos que o caminho é arrumar o setor privado. O mesmo que o Governador Eduardo Riedel está fazendo aqui no Estado é o que o Paraguai está fazendo. Ninguém gera mais emprego que o setor privado”, destacou o presidente.

Já o governador Eduardo Riedel começou seu pronunciamento dizendo que hoje é um dia histórico. “E hoje é um dia histórico. Quero saudar, saudar toda a família JBS, cumprimentar de maneira muito especial o presidente Santiago Peña, e por isso é um dia histórico, receber o presidente do Paraguai no nosso Estado. E ele vai dormir no nosso Estado e é como se fosse dormir na nossa casa. Eu não tenho registro histórico de que um presidente do Paraguai tenha dormido na nossa casa. Muito obrigado, presidente, pela sua presença, pela sua deferência em estar aqui conosco”, ressaltou Riedel.

Anúncio de investimentos

A JBS investirá US$ 70 milhões nos próximos dois anos na produção de frangos no Paraguai. O anúncio foi feito nesta quinta-feira, durante a visita do presidente paraguaio Santiago Peña à unidade. O investimento da companhia no país se dará por fases. A primeira delas teve início com a aquisição da Pollos Amanecer, marca de frangos local que opera uma fábrica no distrito de Doctor Juan Eulogio Estigarribia, conhecido também como Campo 9, no departamento de Caaguazú.

“Nós saímos da nossa operação no Paraguai, por uma questão momentânea, mas continuamos com o Paraguai no coração, porque também o Paraguai, como aqui no Mato Grosso do Sul, é um país que está sendo administrado por gente competente, gente que está preocupada com o desenvolvimento econômico, desenvolvimento social, e não temos dúvida. Eu sou jovem, mas quando olho um jovem talentoso como você é muito encorajador para quem quer investir a longo prazo. Vamos voltar para o Paraguai, queremos estar no Paraguai”, destacou Wesley Batista.