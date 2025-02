MS Motors inova com loja de utilitários elétricos em Dourados

Dourados ganha uma nova opção de transporte sustentável com a chegada da MS Motors, primeira representante no Brasil dos triciclos de carga 100% elétricos da marca Zongqi. A empresa inaugurada nesta segunda-feira (10), traz ao mercado sul-mato-grossense uma solução inovadora para transporte de cargas em áreas urbanas e rurais.

Os veículos, conhecidos como tuk tuks de carga, são versáteis, econômicos e sustentáveis. Com autonomia para até 70 km, podem ser utilizados em diversos segmentos, como entregas urbanas, transporte em propriedades rurais e até manutenção em condomínios. O diferencial está na economia e no baixo impacto ambiental, já que funcionam exclusivamente com baterias recarregáveis.

“O grande benefício desses triciclos é a eficiência. Além de não emitirem poluentes, eles oferecem baixo custo de manutenção e operação. Isso permite que pequenos empresários, produtores rurais e prestadores de serviço tenham uma alternativa acessível e sustentável para o transporte de cargas”, explica Ricardo Florêncio da Silva, consultor de vendas da MS Motors.

Fabricados pela empresa chinesa Zongqi, referência em triciclos elétricos, os modelos comercializados pela MS Motors contam com cinco baterias e possuem garantia de um ano. A proposta da empresa é apresentar uma opção prática e viável para diferentes tipos de negócio.

Em um momento onde a busca por alternativas sustentáveis cresce cada vez mais, a chegada da MS Motors a Dourados marca um avanço importante para a mobilidade elétrica no estado.

Os triciclos elétricos se apresentam como uma solução inteligente para logística e transporte de mercadorias.

A MS Motors está à rua Major Capilé, 2.277, no Centro de Dourados. Telefone/WhatsApp (67) 99610-0752.