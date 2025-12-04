Veículos de Comunicação
Mulher acusada de extorsão é presa em flagrante em Dourados

Kátia Kuratone

Policiais civis surpreenderam a investigada e realizaram a prisão logo após a exigência dos valores. (Foto: Divulgação/PCMS)
Uma mulher de 23 anos, foi presa em flagrante pela Polícia Civil, acusada de praticar extorsão contra pai e filho, há cerca de 5 meses. Ela foi detida na Praça Antônio João, no centro da cidade, nesta quarta-feira (3), por uma equipe da Seção de Investigações Gerais (SIG), da Delegacia de Dourados.

Segundo a polícia, a prisão ocorreu no momento em que a autora marcou um encontro com uma das vítimas, um homem de 51 anos, exigindo R$ 6 mil em troca de não exibir vídeos íntimos de seu filho.

Os policiais civis surpreenderam a investigada e realizaram a prisão logo após a exigência dos valores. Ela foi conduzida em flagrante para a delegacia, pelo crime de extorsão e segue à disposição da justiça.

As investigações continuam com o intuito de capturar também a comparsa dela, que no momento da prisão da autora, ao ver a aproximação policial, se evadiu e até o momento não foi localizada.

