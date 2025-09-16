Mulher cai em golpe e perde quase R$ 20 mil em Dourados

Após cair em um golpe de estelionato que lhe causou prejuízo de R$ 19,9 mil, uma mulher procurou a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) de Dourados.

Segundo registrado em boletim de ocorrência na tarde desta terça-feira (16), a vítima foi contatada por um indivíduo que se passou por advogado. O golpista entrou em contato por meio do aplicativo WhatsApp e informou que ela teria vencido uma ação judicial. Para receber o valor supostamente liberado, a vítima deveria arcar com “custas processuais”.

Acreditando na informação, a mulher realizou uma transferência bancária no valor de R$ 19.900,00 para a conta indicada pelo autor. Somente após a operação, percebeu que havia sido enganada.

Diante do ocorrido, a vítima formalizou a denúncia e manifestou interesse em representar criminalmente contra o responsável. O caso foi registrado na Depac e será investigado pela Polícia Civil.