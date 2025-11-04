Mulher cai em golpe por telefone e perde quase R$ 20 mil em Dourados

Mais um caso de estelionato foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) de Dourados. Desta vez uma moradora registrou um boletim de ocorrência, informando que foi vítima de um golpe de estelionato que resultou na perda de quase R$ 20 mil.

De acordo com o boletim, a vítima recebeu uma ligação de uma pessoa que se apresentou como atendente do Banco Sicredi. Acreditando tratar-se de um contato legítimo da instituição financeira, ela forneceu alguns dados pessoais solicitados pelo suposto funcionário.

Após a ligação, a mulher entrou em contato com o gerente de sua agência e foi informada de que havia sido realizada uma transferência bancária no valor de R$ 19.998,00 para uma conta desconhecida.

A vítima relatou que o gerente recomendou que ela registrasse a ocorrência e apresentasse o boletim à agência, para que o caso seja analisado e, se possível, o valor seja estornado.

A Polícia Civil investiga o caso como estelionato, modalidade de fraude que tem se tornado cada vez mais comum, principalmente por meio de contatos telefônicos e mensagens falsas que se passam por representantes de instituições bancárias.

Alerta

É importante alertar sobre dicas da polícia: nunca forneça dados pessoais ou bancários por telefone. A orientação é procurar diretamente a agência ou os canais oficiais de atendimento do banco.



