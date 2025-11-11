Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Dourados

INVESTIGAÇÃO

Mulher é acordada com invasor apontando faca para ela e bebê

Jhonatan Xavier

Homem foi encontrado sentado à rua, com a faca na mão / Foto: PMMS/Divulgação
Homem foi encontrado sentado à rua, com a faca na mão / Foto: PMMS/Divulgação

Na noite do último domingo (09), uma guarnição do 3º Batalhão de Polícia Militar prendeu um homem por violação de domicílio, com emprego de arma branca contra uma mulher e seu bebê recém-nascido no bairro Residencial Pelicano, em Dourados.

Os fatos ocorreram quando a vítima dormia com seu filho bebê, foi acordada por um homem que retirava a coberta que a cobria. O indivíduo, de 20 anos, estava portando uma faca e apontava a arma branca na direção dela e da criança.

Segundo as informações policiais, a mulher, em estado de desespero e se sentindo ameaçada, reagiu utilizando um espeto de churrasco que estava próximo para se defender e proteger o filho. Diante da reação da vítima, o autor fugiu pela janela, saltou o muro e sofreu uma queda, ocasionando lesões pelo corpo.

A guarnição foi acionada e durante o deslocamento para a delegacia, os policiais localizaram o suspeito sentado à margem da via pública, sendo prontamente reconhecido pela vítima.

Durante a abordagem, foi apreendida uma faca de aproximadamente 30 centímetros em sua posse. O autor foi preso e encaminhado à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (DEPAC) de Dourados, para as providências cabíveis.

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos