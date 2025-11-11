Mulher é acordada com invasor apontando faca para ela e bebê

Na noite do último domingo (09), uma guarnição do 3º Batalhão de Polícia Militar prendeu um homem por violação de domicílio, com emprego de arma branca contra uma mulher e seu bebê recém-nascido no bairro Residencial Pelicano, em Dourados.

Os fatos ocorreram quando a vítima dormia com seu filho bebê, foi acordada por um homem que retirava a coberta que a cobria. O indivíduo, de 20 anos, estava portando uma faca e apontava a arma branca na direção dela e da criança.

Segundo as informações policiais, a mulher, em estado de desespero e se sentindo ameaçada, reagiu utilizando um espeto de churrasco que estava próximo para se defender e proteger o filho. Diante da reação da vítima, o autor fugiu pela janela, saltou o muro e sofreu uma queda, ocasionando lesões pelo corpo.

A guarnição foi acionada e durante o deslocamento para a delegacia, os policiais localizaram o suspeito sentado à margem da via pública, sendo prontamente reconhecido pela vítima.

Durante a abordagem, foi apreendida uma faca de aproximadamente 30 centímetros em sua posse. O autor foi preso e encaminhado à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (DEPAC) de Dourados, para as providências cabíveis.