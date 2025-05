Mulher é agredida pelo ex e ameaçada pelo sogro armado

Equipe da Rádio Patrulha da Polícia Militar foi acionada por volta das 20h deste domingo (25), para atender a uma denúncia de agressão no bairro Vila Ubiratan, em Dourados. Uma mulher de 32 anos, que apresentava lesões aparentes nos lábios e no braço direito relatou ter sido agredida pelo ex-marido.

De acordo com a polícia, ela teve um relacionamento de nove anos com o suspeito, com quem tem um filho de cinco anos. Os dois com um grupo de amigos, quando o autor se exaltou e tentou impedir que a vítima levasse o filho para casa. Em seguida, ele a agrediu com dois socos na boca e um golpe no braço.

Vizinhos tentaram intervir para proteger a mulher e, durante a confusão, o pai do agressor chegou ao local em uma caminhonete, bastante alterado e armado. Ele feito ameaças apontado a arma para ela, além de proferir ofensas tanto à vítima, quanto para outras mulheres presentes.