Mulher é condenada por injúria racial contra adolescente e PM

REGIÃO

Sete paraguaios são resgatados de condições análogas à escravidão

Uma ação realizada em 3 de junho por uma força-tarefa composta pelo Ministério Público do Trabalho em Mato Grosso do Sul (MPT-MS), pela Auditoria Fiscal do Trabalho e pela Polícia Militar Ambiental resgatou sete trabalhadores paraguaios — entre eles dois adolescentes — em uma fazenda no município de Itaquiraí. De acordo com as informações do […]