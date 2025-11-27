Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Dourados

CONTRABANDO

Mulher é flagrada e ônibus com mais de R$ 30 mil em contrabando

Jhonatan Xavier

O prejuízo total ao crime foi estimado em R$ 30 mil / Foto: BPMRv/Reprodução
O prejuízo total ao crime foi estimado em R$ 30 mil / Foto: BPMRv/Reprodução

Na noite desta quarta-feira (26), por volta das 20h, durante fiscalização de rotina em um ônibus interestadual que seguia no itinerário Dourados/MS – São Paulo/SP, a equipe do Batalhão de Polícia Militar Rodoviária (BPMRv), da Base Operacional de Nova Andradina, localizou duas malas contendo eletrônicos de origem estrangeira sem documentação fiscal ou comprovante de importação regular.

Segundo as informações policiais, a apreensão ocorreu durante a vistoria ao compartimento de bagagens do veículo. A proprietária das malas foi identificada e relatou que havia adquirido os produtos no Paraguai, transportando-os com destino à cidade de São Paulo.

A equipe manteve contato com a Delegacia de Polícia Federal de Dourados, que orientou pela apreensão da mercadoria e posterior encaminhamento à Receita Federal, em data agendada. A autora foi liberada após assinatura do termo de guarda. O prejuízo total ao crime foi estimado em R$ 30.000,00.

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos