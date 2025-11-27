Mulher é flagrada e ônibus com mais de R$ 30 mil em contrabando

Na noite desta quarta-feira (26), por volta das 20h, durante fiscalização de rotina em um ônibus interestadual que seguia no itinerário Dourados/MS – São Paulo/SP, a equipe do Batalhão de Polícia Militar Rodoviária (BPMRv), da Base Operacional de Nova Andradina, localizou duas malas contendo eletrônicos de origem estrangeira sem documentação fiscal ou comprovante de importação regular.

Segundo as informações policiais, a apreensão ocorreu durante a vistoria ao compartimento de bagagens do veículo. A proprietária das malas foi identificada e relatou que havia adquirido os produtos no Paraguai, transportando-os com destino à cidade de São Paulo.

A equipe manteve contato com a Delegacia de Polícia Federal de Dourados, que orientou pela apreensão da mercadoria e posterior encaminhamento à Receita Federal, em data agendada. A autora foi liberada após assinatura do termo de guarda. O prejuízo total ao crime foi estimado em R$ 30.000,00.