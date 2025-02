Mulher é morta pelo marido a golpes de foice na frente do filho

O primeiro caso de feminicídio do ano em Dourados foi registrado na noite desta terça-feira, 18, onde uma jovem de 28 anos, identificada como Juliana Domingues, foi assassinada na aldeia Ñu Porã, localizada às margens da BR-163, ao lado de um restaurante da cidade. Esse é o terceiro caso de feminicídio do ano no Mato Grosso do Sul.

Segundo as informações policiais, o esposo da vítima, identificado como Wilson, foi quem cometeu o crime. O casal seria da aldeia Tey Kue, em Caarapó, mas estaria morando em Dourados há alguns anos. Eles iniciaram uma discussão por volta das 19h e seguiram durante a noite, quando às 21h, do lado de fora da casa, o marido se apossou de uma foice e partiu para cima de Juliana, que sofreu golpes na região da cabeça e morreu no local.

Wilson teria fugido do local de bicicleta logo após. Até o momento ele não foi localizado.

A foice e um facão foram apreendidos no local e o caso segue em investigação.