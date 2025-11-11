Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Dourados

ALVARÁ FANTASMA

Mulher é presa em Dourados suspeita no golpe do 'Falso Advogado'

Jhonatan Xavier

Mandado foi cumprido na manhã desta terça-feira (11) / Foto: PC/Reprodução
Mandado foi cumprido na manhã desta terça-feira (11) / Foto: PC/Reprodução

A Polícia Civil de Santa Catarina, por intermédio da Delegacia de Combate a Estelionatos do Departamento de Investigações Criminais da Capital (DCE/DIC), deflagrou nesta terça-feira (11/11) a “Operação Alvará Fantasma”, com o apoio das Polícias Civis do Mato Grosso do Sul e do Piauí. Francielly Avalo dos Santos, de 33 anos, foi presa em Dourados, suspeita de emprestar contas bancárias para movimentar valores obtidos por meio das fraudes. O mandado foi cumprido por equipes do Setor de Investigações Gerais (SIG).

Ao todo, foram cumpridos 10 mandados de busca e apreensão e 7 mandados de prisão temporária nas cidades de Nova Andradina, Dourados, Campo Grande e Três Lagoas (MS), além de um mandado de prisão em Geminiano (PI).

Segundo as informações policiais, a investigação, iniciada em junho deste ano, em Florianópolis, revelou um esquema de estelionato conhecido como “golpe do falso advogado”, no qual uma das vítimas catarinenses sofreu prejuízo de cerca de R$ 100 mil. Durante as diligências, apurou-se que a quadrilha operava a partir de Nova Andradina (MS) e já havia aplicado golpes em pelo menos outras três vítimas em Santa Catarina, gerando danos superiores a R$ 170 mil.

No golpe, criminosos utilizam aplicativos de mensagens para se passar por advogados, empregando fotografias, nomes e registros reais da OAB para conferir aparência de legitimidade. As vítimas são convencidas a efetuar pagamentos supostamente relacionados a custas processuais ou alvarás judiciais, baseando-se em documentos falsificados com timbres e assinaturas simuladas do Poder Judiciário.

Durante a ação, foi apreendido o celular utilizado nas fraudes, bem como outros aparelhos pertencentes aos suspeitos, que servirão para aprofundar as investigações. A Justiça também determinou o bloqueio de R$ 300 mil em cada uma das 63 contas bancárias vinculadas aos investigados.

A operação contou com o apoio operacional das Polícias Civis do Mato Grosso do Sul e do Piauí.

Os sete detidos responderão por fraude eletrônica e associação criminosa.

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos