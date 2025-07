Mulher passa mal e morre ao volante em Dourados

Por volta das 9h30 desta terça-feira (29), uma mulher de 71 anos, identificada como Terezinha Pereira de Souza, morreu enquanto dirigia um veículo GM Ônix, nas imediações da Avenida Guaicurus, em Dourados.

Segundo informações policiais, ela seguia no sentido Itahum-Dourados, quando parou o veículo no meio da via. As suspeitas preliminares é de que ela tenha sofrido um mal súbito.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e da Polícia Militar foram acionadas, mas quando chegaram ao local a mulher já estava morta. A Polícia Civil e a Perícia Técnica também foram acionadas e constataram a morte por causa natural, possivelmente um infarto. O caso segue em investigação.