Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Dourados

LESÃO CORPORAL DOLOSA

Mulher perde audição após ser agredida pelo marido

Jhonatan Xavier

Vítima foi levada à UPA onde foi constada perfuração no tímpano / Foto: Reprodução/Leandro Holsbac
Vítima foi levada à UPA onde foi constada perfuração no tímpano / Foto: Reprodução/Leandro Holsbac

Um homem de 39 anos foi preso em flagrante após agredir a esposa, de 35 anos, na noite desta quinta-feira (25), na Avenida Weimar Gonçalves Torres, em Dourados. A vítima teve a audição afetada devido a gravidade da lesão.

Segundo as informações policiais, eles seguiam a pé para casa, quando o homem passou a agredir a companheira com socos e chutes. A mulher caiu ao chão, sendo socorrida por populares e encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

A equipe médica constatou perfuração do tímpano do ouvido esquerdo, o que resultou em prejuízo na audição.

O caso foi comunicado à polícia e o autor preso em flagrante, sendo autuado por lesão corporal dolosa. O caso segue em investigação.

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos