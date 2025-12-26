Mulher perde audição após ser agredida pelo marido

Um homem de 39 anos foi preso em flagrante após agredir a esposa, de 35 anos, na noite desta quinta-feira (25), na Avenida Weimar Gonçalves Torres, em Dourados. A vítima teve a audição afetada devido a gravidade da lesão.

Segundo as informações policiais, eles seguiam a pé para casa, quando o homem passou a agredir a companheira com socos e chutes. A mulher caiu ao chão, sendo socorrida por populares e encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

A equipe médica constatou perfuração do tímpano do ouvido esquerdo, o que resultou em prejuízo na audição.

O caso foi comunicado à polícia e o autor preso em flagrante, sendo autuado por lesão corporal dolosa. O caso segue em investigação.