Mulheres Mil oferece curso gratuito em Dourados

O programa Mulheres Mil iniciou inscrições para cursos gratuitos em Dourados, com o objetivo de capacitar mulheres em situação de vulnerabilidade social. As inscrições estão abertas de 24 de fevereiro a 23 de março de 2025.

O curso oferecido é de Assistente Administrativa, destinado a mulheres com idade mínima de 16 anos e que tenham concluído o ensino fundamental. A carga horária é de 160 horas.

As interessadas devem realizar a inscrição on-line, gratuitamente, preenchendo o formulário disponível no site oficial do programa.

As aulas serão ministradas no período noturno, facilitando a participação daquelas que possuem outras atividades durante o dia. O curso visa proporcionar qualificação profissional e aumentar as chances de inserção no mercado de trabalho.

Para mais informações, as candidatas podem entrar em contato pelo telefone disponibilizado no site ou comparecer ao centro de atendimento do programa Mulheres Mil em Dourados.

A pré-matrícula pode ser realizada online pelo Portal da Matrícula Digital, no endereço www.matriculadigital.ms.gov.br. Informações através do WhatsApp da Unidade do Pronatec, (67) 3314-1228.