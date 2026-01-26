Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Dourados

Sala do Empreendedor

Mutirão de enquadramento no Simples Nacional orienta empresários sobre regularização fiscal em Caarapó

Kátia Kuratone

O Mutirão de Enquadramento ou Regularização no Simples Nacional 2025/2026 acontece de 26 a 31 de janeiro, das 7h às 13h, na Sala do Empreendedor, localizada na Avenida Presidente Vargas, nº 861, Centro. (Divulgação/Prefeitura)
O Mutirão de Enquadramento ou Regularização no Simples Nacional 2025/2026 acontece de 26 a 31 de janeiro, das 7h às 13h, na Sala do Empreendedor, localizada na Avenida Presidente Vargas, nº 861, Centro. (Divulgação/Prefeitura)

De hoje ao dia 31 de janeiro, das 7h às 13h, o Mutirão de Enquadramento ou Regularização no Simples Nacional 2025/2026, com atendimento especial realizado por consultora do Sebrae acontece em Caarapó – cidade localizada a 50 km de Dourados. Empresários, microempreendedores individuais (MEIs) e pequenos negócios terão uma oportunidade estratégica para colocar a situação fiscal em dia e garantir permanência no Simples Nacional.

A ação acontece na Sala do Empreendedor, localizada na Avenida Presidente Vargas, nº 861, no Centro, e tem como foco orientar empresários que possuem pendências fiscais, débitos tributários ou que foram excluídos do Simples Nacional, auxiliando no processo de regularização, parcelamento de dívidas e solicitação de reenquadramento dentro do prazo legal.

A iniciativa busca evitar que empreendedores percam os benefícios do regime simplificado, considerado essencial para a sustentabilidade de pequenos negócios, especialmente em um cenário econômico que exige planejamento, organização financeira e cumprimento das obrigações fiscais.

Entre os principais serviços oferecidos durante o mutirão estão a regularização de pendências do Simples Nacional, orientação específica para MEIs excluídos por débitos em 2025, parcelamento e quitação de dívidas tributárias e a solicitação de reenquadramento no regime simplificado.

O suporte da consultora do Sebrae permite que o atendimento seja mais preciso e personalizado, ajudando o empreendedor a tomar decisões corretas e evitar erros que possam resultar em exclusão definitiva do regime.

Prazos

Um dos principais alertas do mutirão está relacionado aos prazos legais. O prazo final para solicitar opção ou reenquadramento no Simples Nacional é 31 de janeiro de 2026. Para os MEIs que receberam o Termo de Exclusão, é obrigatório regularizar todas as pendências e formalizar o pedido dentro do prazo estabelecido, por meio do Portal do Simples Nacional ou pelo e-CAC.

Serviço

O Mutirão de Enquadramento ou Regularização no Simples Nacional 2025/2026 acontece de 26 a 31 de janeiro, das 7h às 13h, na Sala do Empreendedor, localizada na Avenida Presidente Vargas, nº 861, Centro.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (67) 3453-5535, também disponível via WhatsApp.

A ação é realizada pela Sala do Empreendedor através da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico (SEMADE), com apoio do Sebrae, e integra as iniciativas da Prefeitura Municipal de Caarapó, que reforça o compromisso com o desenvolvimento econômico local. (Com informações da Assessoria)

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos
Paralisada desde 2021, obra do Centro de Educação Infantil da Vila Erondina será retomada pela Prefeitura. (Foto: Arquivo/Assecom)

EDUCAÇÃO

Com R$ 3,4 milhões de investimentos, Prefeitura de Dourados vai retomar obras do Ceim da Vila Erondina

Após cinco anos, a obra do Centro de Educação Infantil Proinfância, Tipo 1, na Vila Erondina em Dourados será retomada pela Prefeitura Municipal. O Aviso de Homologação de concorrência eletrônica 004/2025, que teve como vencedora a empresa CR Arquitetura e Construção Ltda., para execução de obras de conclusão do Ceim, foi publicado nesta segunda-feira (26), […]