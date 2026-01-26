Mutirão de enquadramento no Simples Nacional orienta empresários sobre regularização fiscal em Caarapó

De hoje ao dia 31 de janeiro, das 7h às 13h, o Mutirão de Enquadramento ou Regularização no Simples Nacional 2025/2026, com atendimento especial realizado por consultora do Sebrae acontece em Caarapó – cidade localizada a 50 km de Dourados. Empresários, microempreendedores individuais (MEIs) e pequenos negócios terão uma oportunidade estratégica para colocar a situação fiscal em dia e garantir permanência no Simples Nacional.

A ação acontece na Sala do Empreendedor, localizada na Avenida Presidente Vargas, nº 861, no Centro, e tem como foco orientar empresários que possuem pendências fiscais, débitos tributários ou que foram excluídos do Simples Nacional, auxiliando no processo de regularização, parcelamento de dívidas e solicitação de reenquadramento dentro do prazo legal.

A iniciativa busca evitar que empreendedores percam os benefícios do regime simplificado, considerado essencial para a sustentabilidade de pequenos negócios, especialmente em um cenário econômico que exige planejamento, organização financeira e cumprimento das obrigações fiscais.

Entre os principais serviços oferecidos durante o mutirão estão a regularização de pendências do Simples Nacional, orientação específica para MEIs excluídos por débitos em 2025, parcelamento e quitação de dívidas tributárias e a solicitação de reenquadramento no regime simplificado.

O suporte da consultora do Sebrae permite que o atendimento seja mais preciso e personalizado, ajudando o empreendedor a tomar decisões corretas e evitar erros que possam resultar em exclusão definitiva do regime.

Prazos

Um dos principais alertas do mutirão está relacionado aos prazos legais. O prazo final para solicitar opção ou reenquadramento no Simples Nacional é 31 de janeiro de 2026. Para os MEIs que receberam o Termo de Exclusão, é obrigatório regularizar todas as pendências e formalizar o pedido dentro do prazo estabelecido, por meio do Portal do Simples Nacional ou pelo e-CAC.

Serviço

O Mutirão de Enquadramento ou Regularização no Simples Nacional 2025/2026 acontece de 26 a 31 de janeiro, das 7h às 13h, na Sala do Empreendedor, localizada na Avenida Presidente Vargas, nº 861, Centro.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (67) 3453-5535, também disponível via WhatsApp.

A ação é realizada pela Sala do Empreendedor através da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico (SEMADE), com apoio do Sebrae, e integra as iniciativas da Prefeitura Municipal de Caarapó, que reforça o compromisso com o desenvolvimento econômico local. (Com informações da Assessoria)