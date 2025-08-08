Veículos de Comunicação
'Ebserh em Ação'

Mutirão de saúde oferece procedimentos à população indígena neste sábado no HU

Kátia Kuratone

Ação oferece mais de 100 procedimentos para pacientes da lista de regulação do SUS, contemplando tanto a população indígena quanto a comunidade em geral. (Divulgação)
Ação oferece mais de 100 procedimentos para pacientes da lista de regulação do SUS, contemplando tanto a população indígena quanto a comunidade em geral. (Divulgação)

O Hospital Universitário da Universidade Federal da Grande Dourados (HU-UFGD), filiado à Rede Ebserh, realiza neste sábado (9), a partir das 7h, um mutirão de saúde em homenagem ao Dia Internacional dos Povos Indígenas.

Durante o mutirão, serão realizados procedimentos como pequenas cirurgias, exames de imagem, endoscopias, implantes de DIU e atividades educativas. Também haverá capacitação de profissionais sobre cuidados com a pele e técnicas de curativos, fortalecendo a rede de atenção à saúde com qualidade e dignidade.

A ação integra o projeto “Ebserh em Ação” e o programa Agora Tem Especialistas do Ministério da Saúde, oferecendo mais de 100 procedimentos para pacientes da lista de regulação do SUS, contemplando tanto a população indígena quanto a comunidade em geral.

“Essa é uma oportunidade de aproximar ainda mais o HU-UFGD da comunidade, oferecendo atendimento especializado de forma humanizada e contribuindo para reduzir a fila de espera do SUS. É uma homenagem aos povos indígenas, mas também um momento de cuidado aberto a todos”, destaca o superintendente do HU-UFGD, Hermeto Macario Amin Paschoalick.

