Mutirão do Cadastro Único atende no distrito de Itahum

O distrito de Itahum, que fica a 60 km de Dourados, está com o Mutirão do Cadastro Único. O último dia da ação acontece nesta quinta-feira (10), no novo Pavilhão da Polícia Militar do distrito, no horário entre 8h e 11h.

O CadÚnico é a principal porta de entrada para benefícios sociais como Bolsa Família, BPC (Benefício de Prestação Continuada), Tarifa Social de Energia Elétrica, Minha Casa Minha Vida, Identidade Jovem, isenção de taxas em concursos públicos e no Enem, entre outros.Além do Bolsa Família, o governo federal oferece ainda programas como Criança Feliz, Cisternas, Ação de Distribuição de Alimentos (ADA), Reforma Agrária, PNAES, PETI e programas educacionais como o Sisu/Lei de Cotas.

Segundo a Prefeitura de Dourados, no primeiro dia do mutirão, a equipe do Cras Guaicurus prestou 84 atendimentos, sendo que 60 pessoas procuraram o serviço para fazer atualização e/ou inscrição para o Cadastro Único. Também foram realizadas 12 atualizações e 2 inscrições, além de 10 atendimentos técnicos para acesso a documentação civil.