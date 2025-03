Mutirão do CadÚnico realiza 200 atendimentos no primeiro dia de atualizações

Reserva Indígena

Governo atua para garantir fornecimento de água nas aldeias de Dourados

O Governo do Estado de Mato Grosso do Sul divulgou que está atuando com ações efetivas para garantir o fornecimento de água adequado à população indígena que vive nas aldeias Jaguapiru e Bororó, em Dourados. A reserva é a maior em contexto urbano do país, e abriga mais de 20 mil indígenas das etnias Guarani, […]