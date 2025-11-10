Veículos de Comunicação
Início Dourados

ENTREVISTA

Mutirão “Fique em Dia, MEI!” leva atendimento gratuito a seis municípios da região Sul

Jhonatan Xavier

Em Dourados o atendimento acontece das 8h às 18h, na Praça Antônio João / Foto: Massa FM Dourados

Começou nesta segunda-feira (10) e segue até o dia 14 de novembro, o “Mutirão Sebrae: Fique em Dia, MEI!”, iniciativa promovida pelo Sebrae/MS que percorrerá seis municípios da região Sul do Estado, Dourados, Amambai, Maracaju, Naviraí, Nova Andradina e Ponta Porã. A analista técnica do Sebrae, Paula Yuri Shimonishi participou do programa Manhã da Massa, onde falou sobre a ação que tem a intenção de auxiliar microempreendedores individuais (MEIs) na regularização de pendências tributárias e no esclarecimento de dúvidas fiscais.

A ação é totalmentMutirão “Fique em Dia, MEI!” leva atendimento gratuito a seis municípios da região Sule gratuita e será realizada em pontos estratégicos de cada cidade, com o objetivo de facilitar o acesso à informação e à formalização, garantindo que os empreendedores iniciem 2026 com as obrigações em dia e preparados para crescer de forma sustentável.

“Durante o mutirão, os empreendedores poderão regularizar pendências com os órgãos tributários da União, Estado e Municípios. A ação tem como objetivo ajudar as empresas a ficarem em dia com os impostos e evitar o desenquadramento do Simples Nacional, regime que simplifica o pagamento de tributos para micro e pequenas empresas”, destaca Paula.

Em Naviraí, o mutirão será realizado em período diferenciado, de 12 a 14 de novembro.

DUAS PALESTRAS
Como parte do “Mutirão Sebrae: Fique em Dia, MEI!”, serão promovidas palestras voltadas ao aprimoramento da gestão e ao fortalecimento dos pequenos negócios.

Em Amambai, a programação ocorre no dia 13 de novembro, às 19h, na Associação Comercial Empresarial de Amambai (ACIA), com a palestra “Inteligência Artificial na Prática para seu Negócio”, ministrada por Kenneth Corrêa, especialista em inovação e tecnologias emergentes, com mais de 150 apresentações realizadas, incluindo dois TEDx.

Já em Ponta Porã, também no dia 13 de novembro, às 19h, será realizada a palestra “Expandindo Negócios com Persistência e Propósito”, com Breno Oliveira, fundador da il Sordo Gelato, gelateria artesanal inclusiva criada em Aracaju (SE) que emprega majoritariamente pessoas surdas e promove acessibilidade e empatia no ambiente de trabalho.

PONTOS DE ATENDIMENTO
Dourados – de 10 a 14 de novembro, das 8h às 18h, na Praça Antônio João (Avenida Marcelino Pires, Centro).

Amambai – de 10 a 14 de novembro, das 7h às 13h, na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (Rua Marechal Deodoro, 711).

Maracaju – de 10 a 14 de novembro, das 7h às 11h e das 13h às 17h, na Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente (Rua Dracena, 2410, Centro).

Naviraí – de 12 a 14 de novembro, das 8h às 11h e 13h às 17h, na Casa do Trabalhador (Av. Campo Grande, 328)

Nova Andradina – de 10 a 14 de novembro, das 7h às 13h, na Sala do Empreendedor (Avenida Antônio Joaquim de Moura Andrade, 541).

Ponta Porã – de 10 a 14 de novembro, com dois pontos de atendimento:
Das 7h às 11h e das 13h às 17h, na Associação Comercial e Empresarial de Ponta Porã (Avenida Brasil, 2883, Centro);
Das 7h às 13h, na Sala do Empreendedor (Avenida Brasil, 2397).

Maiores informações podem ser obtidas no WhatsApp da Regional de Dourados (67) 3410-8800.

Confira a entrevista na íntegra:

