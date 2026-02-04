Na primeira Sessão Ordinária, vereadores aprovam composições das comissões permanentes para 2026

Na primeira Sessão Ordinária do ano legislativo de 2026, os vereadores de Dourados apresentaram e aprovaram as novas composições das 22 comissões permanentes da Câmara de Dourados para 2026.
Segundo a assessoria da Casa de Leis, esses grupos têm função técnica, realizam estudos e emitem pareceres especializados sobre projetos e assuntos de interesse do município. Também podem investigar irregularidades denunciadas pela comunidade na sua área específica. Cada comissão é composta por um presidente, um vice e um membro.
Confira como fica cada uma delas:
Comissão de Justiça, Legislação e Redação:
Presidente: Éderson Márcio Pudim – PSDB
Vice-Presidente: Jucemar Almeida Arnal – PP
Membro: Pedro Alves Lima – União Brasil
Comissão de Finanças e Orçamentos:
Presidente: Daniel Teixeira da Costa Junior – PP
Vice-Presidente: Rogério Yuri Farias Kintschev – PSDB
Membro: Éderson Márcio Pudim – PSDB
Comissão de Obras e Serviços Públicos:
Presidente: Rogério Yuri Farias Kintschev – PSDB
Vice-Presidente: Jucemar Almeida Arnal – PP
Membro: Pedro Alves Lima – União Brasil
Comissão de Educação:
Presidente: Elias Ishy de Mattos – PT
Vice-Presidente: Dalton Santos Ribeiro – PL
Membro: Rogério Yuri Farias Kintschev – PSDB
Comissão de Indústria, Comércio e Turismo:
Presidente: Marcelo Pereira Mourão – PL
Vice-Presidente: Edson Antonio de Souza – União Brasil
Membro: Adilson Freitas Valdez – União Brasil
Comissão de Agricultura e Pecuária:
Presidente: Pedro Alves Lima – União Brasil
Vice-Presidente: Jânio Colman Miguel – PP
Membro: Edson Antonio de Souza – União Brasil
Comissão de Higiene e Saúde:
Presidente: Pedro Alves Lima – União Brasil
Vice-Presidente: Alex Sandro Pereira de Morais – PSDB
Membro: Karla Gomes dos Santos – Podemos
Comissão de Direitos Humanos, Cidadania e Defesa do Consumidor:
Presidente: Franklin Schmalz da Rosa – PT
Vice-Presidente: Marcelo Pereira Mourão – PL
Membro: Rogério Yuri Farias Kintschev – PSDB
Comissão de Controle e Eficácia Legislativa:
Presidente: Jucemar Almeida Arnal – PP
Vice-Presidente: Marcelo Pereira Mourão – PL
Membro: Daniel Teixeira da Costa Junio – PP
Comissão de Segurança Pública e Trânsito:
Presidente: Rubens de Gomes Prates – PL
Vice-Presidente: Éderson Márcio Pudim – PSDB
Membro: Edson Antonio de Souza – União Brasil
Comissão de Ética e Decoro Parlamentar:
Presidente: Rogério Yuri Farias Kintschev – PSDB
Vice-Presidente: Laudir Antonio Munaretto – MDB
Membro: Jucemar Almeida Arnal – PP
Comissão de Meio Ambiente:
Presidente: Elias Ishy de Mattos – PT
Vice-Presidente:Karla Gomes dos Santos – Podemos
Membro: Franklin Schmalz da Rosa – PT
Comissão de Cultura:
Presidente: Franklin Schmalz da Rosa – PT
Vice-Presidente: Jânio Colman Miguel – PP
Membro: Rogério Yuri Farias Kintschev – PSDB
Comissão de Esporte e Lazer:
Presidente: Jânio Colman Miguel – PP
Vice-Presidente: Edson Antonio de Souza – União Brasil
Membro: Éderson Márcio Pudim – PSDB
Comissão de Assistência Social:
Presidente: Alex Sandro Pereira de Morais – PSDB
Vice-Presidente: Isa Jane Marcondes – Republicanos
Membro: Adilson Freitas Valdez – União Brasil
Comissão Indígena e Afrodescendente:
Presidente: Pedro Alves Lima – União Brasil
Vice-Presidente: Isa Jane Marcondes – Republicanos
Membro: Franklin Schmalz da Rosa – PT
Comissão de Habitação e Patrimônio Público:
Presidente: Laudir Antonio Munaretto – MDB
Vice-Presidente: Rogério Yuri Farias Kintschev – PSDB
Membro: Alex Sandro Pereira de Morais – PSDB
Comissão de Juventude:
Presidente: Franklin Schmalz da Rosa – PT
Vice-Presidente: Karla Gomes dos Santos – Podemos
Membro: Dalton Santos Ribeiro – PL
Comissão de Políticas de Prevenção às Drogas:
Presidente: Dalton Santos Ribeiro – PL
Vice-Presidente: Rubens de Gomes Prates – PL
Membro: Ana Paula Benitez Fernandes – Republicanos
Comissão de Direitos da Criança e do Adolescente:
Presidente: Daniel Teixeira da Costa Junior – PP
Vice-Presidente: Ana Paula Benitez Fernandes – Republicanos
Membro: Rubens de Gomes Prates – PL
Comissão de Proteção, Defesa e Direitos dos Animais:
Presidente: Karla Gomes dos Santos – Podemos
Vice-Presidente: Franklin Schmalz da Rosa – PT
Membro: Elias Ishy de Mattos – PT
Comissão de Direitos da Pessoa Idosa:
Presidente: Rubens de Gomes Prates – PL
Vice-Presidente: Elias Ishy de Mattos – PT
Membro: Laudir Antonio Munaretto – MDB