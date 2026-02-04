Na primeira Sessão Ordinária, vereadores aprovam composições das comissões permanentes para 2026

Na primeira Sessão Ordinária do ano legislativo de 2026, os vereadores de Dourados apresentaram e aprovaram as novas composições das 22 comissões permanentes da Câmara de Dourados para 2026.

Segundo a assessoria da Casa de Leis, esses grupos têm função técnica, realizam estudos e emitem pareceres especializados sobre projetos e assuntos de interesse do município. Também podem investigar irregularidades denunciadas pela comunidade na sua área específica. Cada comissão é composta por um presidente, um vice e um membro.

Confira como fica cada uma delas:

Comissão de Justiça, Legislação e Redação:

Presidente: Éderson Márcio Pudim – PSDB

Vice-Presidente: Jucemar Almeida Arnal – PP

Membro: Pedro Alves Lima – União Brasil

Comissão de Finanças e Orçamentos:

Presidente: Daniel Teixeira da Costa Junior – PP

Vice-Presidente: Rogério Yuri Farias Kintschev – PSDB

Membro: Éderson Márcio Pudim – PSDB

Comissão de Obras e Serviços Públicos:

Presidente: Rogério Yuri Farias Kintschev – PSDB

Vice-Presidente: Jucemar Almeida Arnal – PP

Membro: Pedro Alves Lima – União Brasil

Comissão de Educação:

Presidente: Elias Ishy de Mattos – PT

Vice-Presidente: Dalton Santos Ribeiro – PL

Membro: Rogério Yuri Farias Kintschev – PSDB

Comissão de Indústria, Comércio e Turismo:

Presidente: Marcelo Pereira Mourão – PL

Vice-Presidente: Edson Antonio de Souza – União Brasil

Membro: Adilson Freitas Valdez – União Brasil

Comissão de Agricultura e Pecuária:

Presidente: Pedro Alves Lima – União Brasil

Vice-Presidente: Jânio Colman Miguel – PP

Membro: Edson Antonio de Souza – União Brasil

Comissão de Higiene e Saúde:

Presidente: Pedro Alves Lima – União Brasil

Vice-Presidente: Alex Sandro Pereira de Morais – PSDB

Membro: Karla Gomes dos Santos – Podemos

Comissão de Direitos Humanos, Cidadania e Defesa do Consumidor:

Presidente: Franklin Schmalz da Rosa – PT

Vice-Presidente: Marcelo Pereira Mourão – PL

Membro: Rogério Yuri Farias Kintschev – PSDB

Comissão de Controle e Eficácia Legislativa:

Presidente: Jucemar Almeida Arnal – PP

Vice-Presidente: Marcelo Pereira Mourão – PL

Membro: Daniel Teixeira da Costa Junio – PP

Comissão de Segurança Pública e Trânsito:

Presidente: Rubens de Gomes Prates – PL

Vice-Presidente: Éderson Márcio Pudim – PSDB

Membro: Edson Antonio de Souza – União Brasil

Comissão de Ética e Decoro Parlamentar:

Presidente: Rogério Yuri Farias Kintschev – PSDB

Vice-Presidente: Laudir Antonio Munaretto – MDB

Membro: Jucemar Almeida Arnal – PP

Comissão de Meio Ambiente:

Presidente: Elias Ishy de Mattos – PT

Vice-Presidente:Karla Gomes dos Santos – Podemos

Membro: Franklin Schmalz da Rosa – PT

Comissão de Cultura:

Presidente: Franklin Schmalz da Rosa – PT

Vice-Presidente: Jânio Colman Miguel – PP

Membro: Rogério Yuri Farias Kintschev – PSDB

Comissão de Esporte e Lazer:

Presidente: Jânio Colman Miguel – PP

Vice-Presidente: Edson Antonio de Souza – União Brasil

Membro: Éderson Márcio Pudim – PSDB

Comissão de Assistência Social:

Presidente: Alex Sandro Pereira de Morais – PSDB

Vice-Presidente: Isa Jane Marcondes – Republicanos

Membro: Adilson Freitas Valdez – União Brasil

Comissão Indígena e Afrodescendente:

Presidente: Pedro Alves Lima – União Brasil

Vice-Presidente: Isa Jane Marcondes – Republicanos

Membro: Franklin Schmalz da Rosa – PT

Comissão de Habitação e Patrimônio Público:

Presidente: Laudir Antonio Munaretto – MDB

Vice-Presidente: Rogério Yuri Farias Kintschev – PSDB

Membro: Alex Sandro Pereira de Morais – PSDB

Comissão de Juventude:

Presidente: Franklin Schmalz da Rosa – PT

Vice-Presidente: Karla Gomes dos Santos – Podemos

Membro: Dalton Santos Ribeiro – PL

Comissão de Políticas de Prevenção às Drogas:

Presidente: Dalton Santos Ribeiro – PL

Vice-Presidente: Rubens de Gomes Prates – PL

Membro: Ana Paula Benitez Fernandes – Republicanos

Comissão de Direitos da Criança e do Adolescente:

Presidente: Daniel Teixeira da Costa Junior – PP

Vice-Presidente: Ana Paula Benitez Fernandes – Republicanos

Membro: Rubens de Gomes Prates – PL

Comissão de Proteção, Defesa e Direitos dos Animais:

Presidente: Karla Gomes dos Santos – Podemos

Vice-Presidente: Franklin Schmalz da Rosa – PT

Membro: Elias Ishy de Mattos – PT

Comissão de Direitos da Pessoa Idosa:

Presidente: Rubens de Gomes Prates – PL

Vice-Presidente: Elias Ishy de Mattos – PT

Membro: Laudir Antonio Munaretto – MDB