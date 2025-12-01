Veículos de Comunicação
Início Dourados

Abertura adiada

'Natal Encantado Dourados' é adiado por conta da chuva

Kátia Kuratone

As fortes chuvas registradas em Dourados na tarde desta segunda-feira (1) resultaram no adiamento da abertura do “Natal Encantado Dourados”. (Foto: A. Frota)
Por conta das fortes chuvas registradas em Dourados nesta segunda-feira (1), a abertura do “Natal Encantado Dourados” foi adiada. O evento marca a chegada do Papai Noel e o acendimento das luzes, celebrando um mês de ações no município. O anúncio foi feito através das redes sociais pelo prefeito Marçal Filho. 

O chefe do Executivo municipal informou que o evento ficará para a terça-feira (2), no mesmo horário. 

Segundo a programação da prefeitura, a cerimônia do Natal Encantado terá início às 20h15, na Praça Antônio João, com o acendimento das luzes, seguida pela recepção ao Papai Noel e com a inauguração da Casa do Papai Noel. 

