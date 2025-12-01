'Natal Encantado Dourados' é adiado por conta da chuva

Por conta das fortes chuvas registradas em Dourados nesta segunda-feira (1), a abertura do “Natal Encantado Dourados” foi adiada. O evento marca a chegada do Papai Noel e o acendimento das luzes, celebrando um mês de ações no município. O anúncio foi feito através das redes sociais pelo prefeito Marçal Filho.

O chefe do Executivo municipal informou que o evento ficará para a terça-feira (2), no mesmo horário.

Segundo a programação da prefeitura, a cerimônia do Natal Encantado terá início às 20h15, na Praça Antônio João, com o acendimento das luzes, seguida pela recepção ao Papai Noel e com a inauguração da Casa do Papai Noel.